Maltempo in Piemonte, a Noasca la cascata fa ancora paura

È sceso ed è monitorato il livello del torrente della cascata di Noasca, nella Valle Orco. Le immagini della piena spaventosa, causata dalle piogge incessanti del fine settimana in Piemonte, sono diventate virali. Le istituzioni locali sono al lavoro per calcolare la stima dei danni sulle strade provinciali nelle zone devastate anche nelle vicine valli: Soana, Lanzo e Canavese. Dopo aver prontamente fatto partire gli interventi per liberare le strade da massi e fango, ora si definisce l'entità dei lavori urgenti.