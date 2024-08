Il passaggio del tifone Ampil in Giappone ha provocato danni e disagi. In particolare a Tokyo, diverse zone sono state allagate e, a causa delle forti piogge e dei venti, sono stati cancellati numerosi aerei e treni. Proprio nella capitale nipponica si è inoltre assistito a uno strano fenomeno: i tombini si sono trasformati in una sorta di geyser, spruzzando acqua a diversi metri di altezza.