Sembra non avere fine il maltempo che sta spazzando la Cina e in particolare la regione dell’Hubei. Il video di una telecamera di sorveglianza mostra i momenti di panico e paura vissuti da alcune persone, trascinate dalla potenza dell’acqua in un garage sotterraneo dopo che le forti piogge hanno causato inondazioni nella città di Chongyang.