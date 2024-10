Maltempo in Calabria, strade come fiumi a San Pietro a Maida

Smottamenti, innalzamento delle acque e strade sommerse. Un intero paese è isolato e in difficoltà. Il comune di San Pietro a Maida, una piccola località in provincia di Catanzaro con poco più di tremila residenti, è attualmente isolato a causa del superamento dell'allerta di livello 3, provocata dalle intense piogge delle ultime ore. Per gli abitanti è un incubo che si ripete: già sei anni fa un forte nubifragio aveva provocato ingenti danni nella cittadina e ucciso una mamma di 30 anni e suo figlio di 7.