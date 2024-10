Maltempo, il sindaco di Bologna: "Siamo allo stremo"

"E' caduta troppa acqua in poco tempo, è uscita dalla terra, dalle fogne. Siamo allo stremo, da soli non riusciamo a risalire la china: servono interventi da miliardi di euro". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, parla a Tgcom24 dell'emergenza maltempo che si è abbattuta ancora sull'Emilia-Romagna. "In città la situazione critica è rientrata, ma ci sono allagamenti nelle cantine, nelle strade, alberi caduti: ora parte la conta dei danni. Nei comuni attorno, invece, i fiumi sono in piena, ci sono centinaia di evacuati". Solo un anno fa il terribile allagamento. "L'Emilia-Romagna - commenta Lepore - è sotto uno stress meteorologico che non ci dà tregua. Ma è evidente che non c'è stata una collaborazione istituzionale adeguata, in un anno non si è fatto quello che doveva essere fatto. Si è lavorato sull'emergenza ma non sui progetti".