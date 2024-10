Maltempo, esonda un torrente: isolato il comune di Maida nel Catanzarese

Numerosi interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per le forti piogge nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro. Isolato il comune di Maida (Catanzaro) per l'esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio Calabria, a Lamezia Terme e San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro.