Maltempo Emilia Romagna, Traversara tra danni e ricostruzione

A Traversara, ci si è subito messi al lavoro per riaprire al più presto le piccole attività commerciali: un piccolo market, la farmacia, il bar. Luoghi di aggregazione e socialità che sono fondamentali per la frazione del Ravennate e i suoi 750 abitanti, i quali si stavano giusto riprendendo dall'alluvione di due settimane fa e sono stati costretti a sfollare un'altra volta a causa del maltempo. Di affidarsi agli scongiuri e alla buona sorte gli abitanti non ne possono più e ora pretendono garanzie.