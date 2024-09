Maltempo in Emilia Romagna, scontro tra governo e regione sull'uso dei fondi

Esprime vicinanza all'Emilia Romagna il presidente Mattarella, al suo arrivo alle Canarie accolto dal re Felipe di Spagna, e ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare chi si trova in condizioni difficili. Ma sulla seconda alluvione in poco più di un anno è scontro tra governo e regione, tra maggioranza e opposizione: "In dieci anni l'Emilia Romagna ha avuto 600 milioni per mettere in sicurezza il territorio, se ogni volta che lì piove avviene il finimondo qualcosa non torna", attacca il ministro della protezione civile Musumeci, che chiede alla regione - da sempre governata dal centrosinistra - di chiarire come siano stati spesi i fondi per la messa in sicurezza del territorio, interventi che vanno programmati sul lungo periodo.