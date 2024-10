Torna l'allerta rossa in Emilia Romagna, mentre il maltempo colpisce con violenza la Calabria, in particolare la zona del Catanzarese. Situazione critica nel Lametino: la SS 280 in direzione Lamezia Terme è interrotta, così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti: una voragine ha inghiottito un'auto.