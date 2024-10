Liguria, il maltempo "minaccia" le elezioni

Una perturbazione atlantica che annuncia forti piogge e temporali nei prossimi giorni, con la protezione civile che ha emesso già oggi un’allerta arancione nel levante e gialla per le province di Genova e Savona. Maltempo che potrebbe influenzare non poco lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo del consiglio regionale. Se nel fine settimana la situazione peggiorasse al punto da indurre a diramare l'allerta rossa, il grado più alto, gran parte dei seggi allestiti nelle scuole, per le norme liguri della protezione civile, dovrebbero essere chiusi nei giorni di lezione.