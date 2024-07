Maltempo, danni stimati per 25 milioni di euro a Cogne

Cogne è in ginocchio a causa dei nubifragi che, da una prima stima della Regione, avrebbero causato danni per 25 milioni. Bisogna riparare strade, argini e mettere in sicurezza le zone più flagellate. In Valle d'Aosta si spala il fango in negozi e case di Cervinia. Ma il maltempo continua a colpire l'Italia, allerta gialla per forti venti e temporali in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.