Maltempo Bergamo, la piena del fiume Brembo vista dal drone

Il maltempo che ha colpito la Lombardia ha interessato in particolare modo la provincia di Bergamo. Le valli sono le zone più colpite, con i fiumi Brembo e Serio osservati speciali, così come a Bergamo città i torrenti Morla e Tremana. In video le immagini aeree della piena del corso d'acqua all'altezza di Treviolo in provincia di Bergamo.