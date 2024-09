Maltempo, auto travolte dall'acqua nel Foggiano: morto un vigile del fuoco

E' rimasto intrappolato nell'auto di servizio trascinata dal fango ieri sera nel canale tra San Severo e Apricena, il caporeparto dei vigili del fuoco Antonio Ciccorelli, mentre, insieme ai colleghi, interveniva per aiutare automobilisti rimasti in panne. Una forte pioggia si era appena abbattuta nel Foggiano e le squadre erano partite per prestare soccorso. Con lui, anche un collega, che ce l'ha fatta a uscire dal fuoristrada, salvandosi. "Mi sento solo miracolato" ha detto dopo essere stato ricoverato in ospedale. E' sotto choc, ma le sue condizioni non sono gravi.