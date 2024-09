Maltempo, auto bloccate nei sottopassi allagati a Milano

E’ sempre più critica la situazione a Milano, colpita un violento nubifragio. In via Silla, zona Figino, quattro auto sono rimaste bloccate in panne nel sottopasso allagato. Una situazione analoga si è verificata nel sottopasso di viale Cassala. Disagi anche nel sottopasso di viale Rubicone dove gli automobilisti rimasti bloccati sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l'acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo Saf del soccorso acquatico dei vigili del fuoco.