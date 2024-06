Maltempo, arriva la tregua sul Centro e Nord Italia

Ancora strascichi di maltempo, nubifragio a Forlì e danni ad Ascoli Piceno, ma poi arriva l'afa: nuova ondata di caldo in Italia. In arrivo uno "sbalzo termico estremo. Siccità in Sicilia. Il maltempo violento e continuo, da domenica su nord e parte del centro, si allontana verso la Croazia favorendo anche delle schiarite a iniziare dal settore occidentale. Prosegue intanto il bel tempo e l'estate al sud con un picco di 36 gradi previsto nel Salento.