Maltempo, allerta meteo in diverse regioni

L'Italia colpita da nubifragi. La forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Liguria estendendosi successivamente a gran parte della penisola. Liguria ed Emilia-Romagna saranno le regioni più colpite e per questo la protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Mentre in Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia è stata attivata per il maltempo un’allerta gialla.