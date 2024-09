Si continua a spalare via il fango dalle strade colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Cinque giorni dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Faenza e il ravennate sono ancora 600 gli sfollati, che dovranno fare i conti con una nuova allerta gialla per le piene dei fiumi. La paura a ogni temporale, la rabbia di sentirsi impotenti e abbandonati per aver subito 3 alluvioni nel giro di un anno e mezzo.