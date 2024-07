Un albero di grosse dimensioni è caduto in via Cassiodoro a Varese durante il violento nubifragio che ha colpito l'intera zona tra Lombardia e il confine con la Svizzera. Un albero secolare è caduto colpendo in pieno un’auto. L’uomo alla guida si è miracolosamente salvato, avendo la pianta colpito solo i sedili inferiori della vettura.