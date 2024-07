Maltempo al nord e siccità in Sicilia: Italia ancora divisa in due

Pioggia, vento, e grandine al nord, caldo, siccità e laghi prosciugati al sud. Ancora una volta l’Italia è divisa in due dai meteo. Tornano i temporali ai piedi delle Alpi. Sarà una domenica all'insegna del maltempo nelle regioni settentrionali. Fino alle 6 di lunedì mattina è allerta arancione in Lombardia, gialla in Piemonte. Al centro e al sud invece è piena estate. Rimonta l' anticiclone africano e prende il via la quarta ondata di calore della stagione con temperature elevate in almeno sei città: Roma, Bologna, Perugia, Bari e Ancona e picchi di 40 gradi in Sicilia.