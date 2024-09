Maltempo a Roma, strade come fiumi: i turisti si tuffano nelle pozzanghere

Un forte nubifragio si è abbattuto sul centro di Roma nel pomeriggio del 3 settembre. Una pioggia intensa ha allagato le strade da Piazza Barberini fino a Largo Chigi, tombini saltati hanno inondato i marciapiedi come fiumi. Lungo via del Tritone alcuni turisti si sono tuffati nelle pozzanghere improvvisando un surf sotto la pioggia: niente tavola ma pancia a terra, e via a scivolare seguendo la corrente in discesa.