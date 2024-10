Maltempo a Catania, la barista-eroina che ha salvato un uomo trascinato dalle acque

Un motociclista ferito, in evidente stato di shock, travolto dalla corrente nel centro di Catania, completamente allagato. Non riesce a rialzarsi né a resistere alla furia dell'acqua. E mentre qualcuno riprende la scena dai piani superiori delle abitazioni, c'è una ragazza di 28 anni che non esita a buttarsi in suo soccorso. E' Angela, barista 28enne di origine nigeriana, ora celebrata come un'eroina.