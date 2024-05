Maggio inizia col maltempo

di Alberto Pastanella

Molte regioni sono ancora in allerta gialla. A Milano nella zona del fiume Lambro alcuni allagamenti hanno causato problemi ai mezzi pubblici e ci sono state preoccupazioni anche per le zone attraversate dal fiume Seveso.crollo di alberi, allagamenti e strade chiuse. A Roma una forte grandinata nella notte: chicchi grossi come palline da golf, e forti temporali.