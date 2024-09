Mafia, 10 arresti di esponenti delle famiglie di Alcamo e Calatafimi

La polizia di Trapani su delega della Dda di Palermo ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare restrittivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di quel capoluogo, nei confronti di 10 soggetti, tutti residenti in provincia di Trapani, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, nonché traffico di influenze, violazione di segreto d’ufficio e porto e detenzione illegale di armi. L'indagine avrebbe consentito di documentare gli assetti e le attività criminali delle “famiglie” mafiose di Alcamo e Calatafimi, in seguito all'arresto dei numerosi esponenti storicamente al vertice dei clan. Sequestrati 9 chili di marijuana e trovati 2 fucili a canne mozzate calibro 12, con munizioni, risultati rubati.