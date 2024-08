Madonna, prosegue l'estate italiana della cantante

Madonna, anche quest'anno, sceglie l’Italia per le sue vacanze estive. Avvistata nel weekend a Capri a bordo del suo yacht, Madame x - come si fa chiamare da un po' di tempo - è arrivata anche in Liguria, dove è ospite nella residenza degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e protagonista di un party per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Per il compleanno, che cade il 16 agosto, la scelta sarebbe ricaduta invece su una location esclusiva. La cantante avrebbe affittato il Teatro Grande degli scavi di Pompei per festeggiare i suoi 66 anni con circa 500 invitati da tutto il mondo, in un evento ricco di intrattenimento.