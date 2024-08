Made in Italy, Urso dà l'aut aut a Stellantis

È un vero e proprio aut aut quello del ministro delle imprese e made in Italy Urso al gigante automobilistico Stellantis. Il governo ha fatto la sua parte, l’azienda no. Dal Meeting di Rimini, Urso dice di aspettarsi che in quanto erede della Fiat sia proprio Stellantis a rilanciare l'auto italiana. E sulla gigafactory di batterie a Termini Imerese l'ultimatum è netto: se non arriveranno risposte, nelle prossime ore le risorse del PNRR verranno destinate altrove.