M5S, si apre la conta dopo lo scontro tra Conte e Grillo

I tre "pilastri" del M5s non si toccano. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, spiegando che "il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato non sono negoziabili e non possono essere modificati a piacimento". La replica di Giuseppe Conte: "Nessuno decide su cosa si può deliberare". Intanto l’assemblea generale si terrà il 19 e 20 ottobre.