M5S, è sfida Conte-Grillo

Colpi di fioretto in rapida successione fra i vertici 5 stelle, il garante Grillo e il leader Conte. Prima Grillo rievoca la fondazione del Movimento da parte sua e di Gianroberto Casaleggio. Conte risponde poche ore dopo, con un video in cui annuncia le fasi del percorso costituente: sentire gli iscritti, selezionarne in seguito 300 a caso per stilare un documento su cosa c’è da cambiare e poi l’assemblea generale a fine ottobre