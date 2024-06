M5s, Conte: la sconfitta alle Europee colpa mia, ma resto leader

"Noi 5Stelle non saremo mai un partito tradizionale, di quelli che costruisce apparati di potere e fa di tutto per continuare a gestirli. Se perdessimo la nostra forza innovatrice, sarebbe meglio estinguerci, anzi biodegradarci, come dissero i fondatori. Ma non vedo questo rischio". Lo dice il presidente M5s Conte a Il Fatto Quotidiano. A una settimana dal voto europeo, sottolinea di assumersi "tutta la responsabilità del risultato", ma "nessuno ha posto il tema della mia leadership".