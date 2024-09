"Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia, ci sono dei problemi col Pd. Renzi? Con lui non possiamo fare politica". Così Giuseppe Conte ha commentatolo lo strappo tra lui e la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo il gelo sceso tra loro per la spaccatura sul voto per il consiglio di amministrazione Rai e il "caso Liguria"