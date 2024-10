M.O., Tajani: "Accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala"

Il momento è complicatissimo, la tregua è solo il primo obiettivo. Il governo ribadisce in Parlamento la linea della diplomazia, non si possono però mettere sullo stesso piano Hezbollah ed Israele, avverte il ministro degli esteri Tajani. La sicurezza dei nostri 3200 connazionali in Libano ed il contenimento dell’escalation militare sono le priorità italiane, ribadite in commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato