I nuovi timori di recessione in America innescano il lunedì nero per le borse di tutto il mondo. Profondo rosso per i listini europei, in scia alle piazze asiatiche, dove Tokyo ha registrato la flessione peggiore dal 1987, chiudendo a -12,4% (cartello servizio 12). Pesante anche Wall Street. La borsa di New York ha aperto con un tonfo dell'indice Down Jones del 2,76% e il Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici, in avvio lasciava sul terreno oltre il 6%.