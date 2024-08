Londra, un incendio distrugge un grattacielo di Dagenham

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un grave incendio in un condominio di Dagenham, a Londra. Oltre 100 residenti sono stati evacuati. L'edificio era in fase di lavori per rimuovere il rivestimento pericolante, simile a quello utilizzato sulla Grenfell Tower, il grattacielo di 24 piani nel quartiere di North Kensington dove nella notte del 14 giugno 2017 scoppiò un incendio che uccise 72 persone.