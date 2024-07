E’ stato condannato l’uomo che a maggio a Thamesmead, quartiere nella zona sud-est di Londra, uccise la moglie e ne chiuse il cadavere in una valigia che poi gettò nel fiume. Le immagini della Metropolitan Police mostrano proprio il momento in cui Aminan Rahman, 46 anni, con in braccio il figlio, porta la valigia fuori dal palazzo e poi la lancia nell’acqua.