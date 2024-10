Londra, "Ria, ritratto nudo" di Freud sarà venduto all'asta per oltre dieci milioni di sterline

"Ria, Naked Portrait" di Lucian Freud sarà uno dei punti salienti della "20th/21st Century: London Evening Sale" di Frieze presso la casa d'aste britannica Christie's il 9 ottobre. Si stima che il dipinto, che viene offerto all'asta per la prima volta, sarà venduto tra i 10 e i 15 milioni di sterline. La co-responsabile della vendita serale, Anna Touzin, spiega che in quest'opera d'arte e in altre, Freud "non vuole ritrarre una perfetta visione idolatrata del corpo", aggiungendo che sta "davvero cercando di dipingere le persone così come sono"