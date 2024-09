La nazionale neozelandese di rugby femminile è stata accolta a Buckingham Palace da Re Carlo III. Il sovrano ha salutato la squadra e l'allenatore tra abbracci e sorrisi. Re Carlo ha espresso le sue profonde condoglianze per la recente scomparsa del re indigeno della società Maori e ha detto di essere dispiaciuto per non poter visitare, su ordine del medico, la Nuova Zelanda.