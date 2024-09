Londra, l'Ai sale in cattedra: debutta la prima classe senza professori

La prima classe senza professori: a Londra debutta l'intelligenza artificiale nella didattica. Il corso costerà oltre 30mila euro. L'esperimento innovativo e discusso sta per prendere il via a Londra, al David Game College dove ventidue studenti minorenni seguiranno le lezioni con visori per la realtà virtuale e profili personalizzati sulla piattaforma scolastica, con l’obiettivo di prepararsi per il Gcse, l’esame che in Inghilterra si sostiene a sedici anni.