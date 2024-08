Londra, centinaia di persone in piazza contro il razzismo

A Londra, a North Finchley, centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro il razzismo. Dopo le aggressioni dei giorni scorsi a moschee e luoghi di aggregazione della comunità musulmana non si sono registrate violenze, ma solo qualche momento di tensioni con esponenti nazionalisti. In diverse città inglesi ci sono stati disordini alimentati dalla disinformazione sull'attacco a Southport, in cui sono state uccise 3 bambine.