Londra, blitz di "Just Stop Oil" a Gatwick: imbrattato lo schermo delle partenze

Diversi attivisti di "Just Stop Oil", campagna ambientalista di disobbedienza civile contro i combustibili fossili e i cambiamenti climatici, sono stati arrestati dalla polizia durante un nuovo blitz contro i trasporti: in questo caso un tentativo d'irruzione in aree vietate dell'aeroporto londinese di Gatwick, secondo scalo per importanza della Capitale. Lo hanno riferito le autorità, assicurando che la protesta non ha avuto impatto sulle operazioni di volo, proseguite "normalmente".