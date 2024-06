Londra, attivisti vandalizzano il ritratto ufficiale di Re Carlo

Due attivisti di Animal Rising hanno vandalizzato il ritratto ufficiale di Re Carlo III. Il volto del sovrano è stato coperto con quello del personaggio Wallace della serie Wallace & Gromit, accompagnato da un fumetto che denuncia le "crudeltà nelle fattorie della RSPCA". La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals è un'organizzazione benefica che opera in Inghilterra e Galles e si dedica alla promozione del benessere degli animali. Secondo Animal Rising, recenti indagin...