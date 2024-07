Locorotondo, ritrovato il bimbo di due anni: l'annuncio in diretta al Tg4

È stato appena ritrovato Domenico, il bambino di due anni disperso da varie ore nel comune di Locorotondo, in provincia di Bari.

Lo ha comunicato il papà in diretta al tg4: "Sta bene, avevo percorso 4 km, non poco per un bimbo di due anni". Evidentemente provato il padre ha, poi, ringraziato i suoi compaesani per l'impegno profuso nelle ricerche e ha dichiarato di "non vedere l'ora di abbracciare suo figlio".