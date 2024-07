Bari, ritrovato bimbo scomparso: si è allontanato da solo?

Un bambino di quasi due anni è scomparso da casa a Locorotondo (Bari) nella mattinata del 30 luglio. È stato ritrovato nel primo pomeriggio a circa cinque chilometri dalla sua abitazione. Il piccolo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Per ritrovarlo si sono mobilitate le forze dell'ordine e tutta la cittadinanza. Si è allontanato da solo?