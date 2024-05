07 maggio 2024 12:57

Lo zoo annuncia due nuovi panda: ma sono... cani travestiti

Lo zoo di Taizhou, in Cina, ha attirato visitatori annunciando la presenza di due nuovi panda. Peccato che in realtà si trattava di... cani "travestiti" da panda. A due cani di razza Chow Chow, è stato tagliato e colorato il pelo per farli sembrare, appunto, dei panda. "Anche le persone si tingono i capelli", è stata la bizzarra risposta di un portavoce dello zoo. Sui social in molti hanno accusato il parco di maltrattamenti sugli animali.