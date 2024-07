Freschi di nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo qualche giornata di relax in attesa della vera e propria luna di miele che sarà in autunno. Nel frattempo lei non perde l'occasione per prendere di mira il povero Ignazio. Ma questa volta lo scherzo non va come previsto e ad avere la peggio è proprio lei.