Livigno, il ghiacciaio si muove: è la prima volta che si verifica in Italia

E' un ghiacciaio di roccia e si sta pericolosamente muovendo verso valle. Succede a Livigno, sulle montagne della Lombardia, in provincia di Sondrio. Il cambiamento climatico che ha portato ad alzare sensibilmente le temperature in quota sta sbriciolando la formazione di detriti rocciosi ghiacciati. La massa scorre sottoterra. E’ la prima volta che un caso del genere si verifica in Italia e si tratta di un fenomeno unico sull'arco alpino.