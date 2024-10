Liguria sott'acqua, esondazioni in Val Bormida

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Davide Violin, il 62enne scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, nel genovese. Violin è un ristoratore molto noto nella zona ed è marito dell'assessore all'ambiente del Comune di Arenzano, Lucia Ferrari. Nella notte sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo in Liguria. In via Biscaggia, nel comune di Mele, nell'entroterra genovese, una frana ha isolato gli abitanti di tre palazzine. Esondati il Bormida in Val Bormida e il Quiliano.