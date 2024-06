"Sicuramente è una situazione complicata, perché straordinaria. Detto ciò, ci siamo fatti trovare pronti con i colleghi della giunta e, così come abbiamo sempre fatto in questi anni, stiamo portando avanti delle delibere fondamentali per la vita dei cittadini liguri e per il nostro territorio. Lo facciamo con serietà, senza trovare alibi". Lo ha detto a Tgcom24 il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana.