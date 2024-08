Libano, Sinwar nuovo leader di Hamas: esplode la festa per le strade di Saida

Centinaia di persone si sono riunite nella città libanese di Saida per celebrare la nomina di Yahya Sinwar a nuovo leader di Hamas, dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh. Il più alto funzionario del movimento estremista palestinese al potere a Gaza è la mente degli attacchi del 7 ottobre scorso in Israele. Sinwar è stato nominato dopo che il suo predecessore Haniyeh è stato assassinato a Teheran in un presunto attacco israeliano. Centinaia di persone sono scese in strada nella città libanese di Saida per festeggiare questa nomina con caroselli, musica e sventolando bandiere palestinesi e di Hamas.