Proseguono i bombardamenti in Libano contro le postazioni di Hezbollah, eppure nel mirino dell'Idf è finito in queste ore un capo militare del movimento per la resistenza palestinese. La stessa Hamas ha reso noto che il leader delle brigate Al-qassam, il braccio armato del movimento, Sayyed Attaullah ali, è morto in un attacco israeliano a nord di Beirut.