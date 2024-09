Libano, il numero due di Hezbollah: "Invasione di terra? Siamo pronti"

"Se gli israeliani volessero portare avanti un'incursione via terra in Libano le forze della resistenza saranno pronte a reagire" dice Naim Qassem, vice segretario generale di Hezbollah, nel primo discorso pubblico dall'uccisione di Hassan Nasrallah. "Andremo avanti con la nostra lotta contro Israele e contro chi la sostiene. Vinceremo come nel 2006", aggiunge il numero due del partito di Dio, destinato ad affiancare il nuovo capo designato dal consiglio supremo, Hashem Safieddine.