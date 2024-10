Libano, nella base Unifil cresce l'allerta: pattugliamenti interrotti

Massima allerta per il contingente italiano di caschi blu in Libano. Da ieri i 1200 soldati della brigata Sassari, guidati dal generale Stefano Messina, sono fermi nei bunker, tutti i pattugliamenti sono stati sospesi, ma per ora non è prevista l'evacuazione, come avvenne in parte durante la guerra del 2006. "Non lasciamo le nostre posizioni - ha detto il portavoce della missione Andrea Tenenti - i militari israeliani sono entrati in Libano, ma sono tornati indietro, hanno condotto incursioni limitate a ridosso della linea blu".